Bewoners herdenken Arubaanse status aparte op Bonaire

KRALENDIJK – Arubaanse bewoners hebben op 25 januari een herdenking gedaan naar aanleiding van het verkrijgen van de status aparte van Aruba in 1986. Bij het monument van Gilberto Francois Crois op het nieuwe Brionplein kwamen bewoners met een Arubaanse achtergrond bijeen om het bijzondere moment te herdenken.

In Aruba was de politicus Gilberto Francois (Betico) Croes één van de initiatiefnemers om het eiland de status aparte te laten bereiken. Helaas stierf Betico Croes een jaar voordat dit ook echt ging gebeuren aan een ernstig auto-ongeluk. Door het ongeluk kon Betico Croes niet de eerste premier worden van Aruba. Henny Eman werd de eerste premier van Aruba.

Wolter de Palm, die voorzitter is van de Arubaanse vereniging op Bonaire, laat er het volgende over weten: ,,In 1985 was Aruba onderdeel van de Nederlandse Antillen. Volgens Betico Croes kreeg Aruba op dat moment niet al haar rechten. Hij wilde dat het eiland de erkenning kreeg van status aparte. Dit lukte hem. Helaas overleed de oud-politicus op het moment dat hij de eerste premier zou worden”.

De Arubaanse bevolking op Bonaire herdenkt de status aparte van Aruba

Bevrijder van Aruba

Toch wordt Croes nog steeds gezien als een belangrijke voorvechter om het eiland uit te laten treden uit de Nederlandse Antillen. Op Bonaire wordt door de Arubaanse bevolking daar elk jaar bij stil gestaan op 25 januari. Dit is de dag van de geboorte van Betico Croes. De oud-politicus wordt nog steeds gezien als de bevrijder van Aruba. Iets wat op Bonaire wordt gevierd.

De Palm legt uit: ,,Op Bonaire wonen veel Arubanen. We hebben hier een club van ongeveer 55 leden. Elk jaar komen we bijeen op deze dag. Op Aruba is dit een feestdag. Dit is niet het geval op Bonaire. Toch komen we wel hier bij elkaar. We zingen dan bij het monument het volkslied van Aruba. We hijsen de vlag en drinken samen wat met elkaar”.