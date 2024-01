Zes denguegevallen op Bonaire, oproep tot preventie

KRALENDIJK – De afdeling Publieke Gezondheid op Bonaire heeft dit jaar zes gevallen van dengue geregistreerd. Hoewel er momenteel geen sprake is van een uitbraak, benadrukt de afdeling het belang van preventieve maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De ziekte wordt overgedragen door de denguemug. Inwoners worden opgeroepen om broedplaatsen van deze mug, zoals stilstaand water, te verwijderen en zichzelf te beschermen tegen muggenbeten.

De afdeling geeft ook advies over het vermijden van muggenbeten, zoals het gebruik van DEET-houdende antimuggenspray en het dragen van lichte, bedekkende kleding. Daarnaast is het belangrijk om woningen muggenvrij te houden door middel van horren, gesloten deuren en ramen, en het gebruik van klamboes.

Verder worden inwoners aangemoedigd om potentiële broedplaatsen voor muggen rondom het huis, zoals plastic bakjes, autobanden en blikjes, op te ruimen. Huisartsen en laboratoria zijn verplicht denguegevallen te melden bij de afdeling Publieke Gezondheid, waarna de afdeling contact opneemt met de betrokken persoon voor advies en een inspectie van mogelijke broedplaatsen in de buurt.

Bij vragen over het omgaan met opgeslagen regenwater of overlast van muggen, kunnen inwoners contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid via 715-5324. Meer informatie over dengue is beschikbaar op de website https://bonairegov.com/muggen.