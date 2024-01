Vacature Externe Vertrouwenspersoon

Stichting Project heeft als missie om zorg te dragen voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar met complexe problematiek middels een professionele aanpak te begeleiden naar een positieve woonsituatie en participatie binnen de samenleving, een nieuw perspectief te bieden en de kwaliteit van leven te verhogen.

Om dit te kunnen bereiken dient de organisatie een veilig klimaat te scheppen voor alle betrokkenen. Afgelopen jaar hebben we specifiek een vertrouwenspersoon voor de jongeren aangesteld en op dit moment zijn we op zoek naar een externe vertrouwenspersoon waar medewerkers bij terechtkunnen voor meldingen over ongewenst gedrag en integriteitsschending.



Functieomschrijving

Als vertrouwenspersoon neem je een onafhankelijke positie in en ben je verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en het signaleren van gedragingen die invloed kunnen hebben op een veilige en integere werkomgeving. Je biedt een luisterend oor aan de hulp vragende medewerkers, begeleidt de meldingen en verwijst waar nodig door. Daarnaast zet je je in om binnen de organisatie ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, je geeft voorlichting over grensoverschrijdend gedrag en hoe hiermee om te gaan. Je houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de meldingen; afwikkeling) op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag. Je evalueert 3 x per jaar mondeling met het MT om te concluderen of de registratie laat zien of het om individuele situaties of om een trend gaat en je draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen grensoverschrijdend gedrag kan worden bijgesteld.

Functie-eisen

Eerste opvang voor medewerkers die menen onheus bejegend te zijn of te maken hebben gehad met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten en treiteren, discriminatie, geweld en agressie enz.

Getraind zijn als vertrouwenspersoon en goed bekend zijn met de materie en juridische aspecten.

Uitdrukkingsvaardigheid: je kunt goed luisteren en bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief zeer vaardig;

Integriteit: Je handelt vanuit bewuste vertrouwelijkheid en hebt gevoel voor en kunt omgaan met moreel/ethische vraagstukken;

Organisatie bewustzijn: je weet bij wie je door kan verwijzen bij voorkomende signalen;

Coachen en begeleiden: je weet de medewerker te ondersteunen in diens volgende stappen;

Zelfsturend vermogen: je waakt voor subjectiviteit in je ondersteuning, blijft objectief, hebt inzicht in eigen handelen en bent reflectief;

Informatie overdragen: Je hebt kennis en vaardigheden om het onderwerp Grensoverschrijdend gedrag aan de medewerkers te kunnen presenteren;

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding.

Indicatie tijdsbesteding

Circa 4 uur per melding. Deze komen onregelmatig voor. Circa 2 uren per maand aan informatie en voorlichting.

Taalvereiste

Beheersing van de taal Papiamentu.

Overige vereisten

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG);

Sollicitatie

Ben jij degene die zich wil inzetten voor een veilig werkklimaat binnen Stichting Project, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar vacature@stichtingproject.com