Ombudsman organiseert spreekuren voor burgers St. Eustatius en Saba

DEN HAAG – Van 29 januari tot en met 3 februari houdt een team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman spreekuren op St. Eustatius en Saba. Deze sessies bieden inwoners de mogelijkheid om gratis vragen of klachten over overheidsinstanties te bespreken. Onderwerpen kunnen variëren van problemen met het Openbaar Lichaam en de Belastingdienst tot kwesties rond politie, kinderopvang of scholen.

De spreekuren vinden plaats op diverse locaties en tijden. Op St. Eustatius zijn de sessies gepland op 29 januari in de Lions Den, Concordia, en op 31 januari in de Openbare bibliotheek, Oranjestad. Op Saba worden de spreekuren gehouden op 1 februari in The Windward Roads Office, The Bottom, en op 3 februari in het Child Focus Building, Windwardside.

Tijdens de spreekuren is communicatie in zowel Nederlands als Engels mogelijk. Voor inwoners die niet in staat zijn de spreekuren te bezoeken, bestaan er alternatieve manieren om hun vragen of klachten in te dienen. Dit kan telefonisch, via WhatsApp of via een online klachtenformulier bij zowel de Nationale ombudsman als de Kinderombudsman.