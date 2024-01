Nieuwe directeur voor ziekenhuis St. Eustatius

ORANJESTAD – Het bestuur van de St. Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) heeft op dinsdag de benoeming aangekondigd van Philip (Flip) van Woerkom als nieuwe directeur. Van Woerkom zal op 1 april beginnen.

Van Woerkom deed eerder ervaring op in Tanzania, Nederland en Suriname. Momenteel is hij nog verantwoordelijk voor het algemeen management in een ziekenhuis in Tanzania. Daar heeft hij, volgens het bestuur van SEHCF met succes gewerkt aan om de kwaliteit van patiëntenzorg, betere toegang tot gezondheidszorg, medewerkersbetrokkenheid en financiële stabiliteit.

Huidig directeur van SEHCF Frank Rothweiler blijft nog aan tot eind maart 2024.