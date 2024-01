Fundashon Mariadal enthousiast over samenwerking met nieuwe Air Ambulance provider

KRALENDIJK- Fundashon Mariadal heeft maandag tijdens een korte ceremonie op de Flamingo Luchthaven het vliegtuig van nieuwe air ambulance operator SARPA verwelkomd.

Mariadal is zelf erg enthousiast over de samenwerking en wijst onder meer op het feit dat het nieuwe vliegtuig twee patiënten tegelijk kan vervoeren. “Een betekenisvolle toevoeging aan de bestaande dienstverlening is het vermogen om met de speciaal ingerichte toestellen van SARPA twee zorgintensieve patiënten op air ambulancestretchers tegelijkertijd te vervoeren”.

Ook ziekenhuisdirecteur Giovanni Frans toont zich blij over de nieuwe samenwerking. “We zijn blij met deze samenwerking. Sarpa is een betrouwbare partner gebleken en samen met hen kunnen we een nog betere service bieden”.

Scepsis

Toch zijn er ook kritische geluiden te beluisteren. Zo wijzen diverse mensen op het feit dat het ingezette turboprop toestel langzamer vliegt dan de Learjets van Medicair, waarmee de afgelopen decennia door het ziekenhuis werd samengewerkt.

Daarnaast speelt er nog het vraagstuk van de vergunningen. Diverse materiedeskundigen menen dat het een Colombiaanse maatschappij, zoals SARPA, niet toegestaan is tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen te vliegen.