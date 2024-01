Veel toeschouwers bij geslaagd kitesurf evenement op Atlantis Beach

KRALENDIJK – Zo’n kleine 500 toeschouwers waren gisteren aanwezig bij het kitesurfevenement op Atlantis Beach welke werd georganiseerd door de kitesurf scholen van Bonaire. De gehele middag was het gezellig druk en werden de mooiste kitesurfskills getoond aan het publiek. Ondanks de strengere voorwaarden van natuurorganisatie STINAPA richting de kiters blijft de sport immens populair op Bonaire.

,,Kiteboarden is echt een familiesport”, aldus Karlijn de Roode die één van de organisatoren is van het evenement. ,,We zijn één familie. Ex pro kitesurfer Youri Zoon is hier met zijn vrouw en kind op het eiland. Hij is in het verleden nummer 1 van de wereld geweest. We hebben om hem heen hier een klein evenement georganiseerd. Dit is last minute gebeurd, omdat we afhankelijk waren van de wind. In een week tijd hebben we het evenement hier neergezet”.

Liefde en enthousiasme

Met een kleine 500 toeschouwers, een officiële jury met onder andere Miss Montreal, een heerlijke sfeer en een competitie voor dames en heren, kon het evenement als geslaagd worden beschouwd. De kitesurfers lieten in de verschillende heats hun beste kunsten zien. De jury moest de deelnemers beoordelen op originaliteit, de hoogste sprong en de mooiste trucjes. Geregeld ging het publiek uit zijn dak, als één van de kiters een mooie sprong liet zien.

,,We deden het niet alleen voor Youri. Als Kitesurf Association vinden we het leuk om leuke dingen te organiseren. Het is puur uit liefde en enthousiasme voor de sport door ons georganiseerd. Er zijn veel sponsoren die ons hebben gesteund met prijzen. Dat het zo groots is uitgepakt, had ik niet verwacht”, aldus de Roode.

Kitesurf Evenement groter maken

Ook Rommel Rivas die eigenaar is van Kiteboarding Bonaire, kijkt positief terug op het evenement: ,,In het verleden organiseerden we altijd het evenement Kitemanera. Door onder andere COVID zijn we daar mee gestopt. Het evenement van gisteren ging om Youri en om het hebben van plezier. Alle kitesurf organisaties hebben geholpen om dit evenement tot een succes te maken. We hadden niet verwacht dat er zoveel publiek op af zou komen. Hopelijk kunnen we het in de toekomst verder uitbreiden. Hiervoor zullen we met diverse instanties zoals politie, OLB, ziekenhuis en bijvoorbeeld STINAPA contact moeten hebben”.

STINAPA is niet enthousiast

Dat de sport populair is, bleek dus wel gisteren. De vele aanwezige toeschouwers bleven de gehele middag hangen tot en met de finale die pas laat in de middag was. Ondanks dat succes, beleven de kitesurfers op Bonaire soms toch lastige momenten. Natuurorganisatie STINAPA staat niet te ‘springen’ om de kitesurfers in de wateren van Bonaire. Onder andere zijn er boeien in het water gebracht, waar de kiters tussen moeten blijven. Ook de Roode is zich bewust van de lastige situatie met de natuurorganisatie: ,,STINAPA vindt ons niet altijd even leuk. Zij zijn van mening dat de kitesport het zeeleven onrustig maakt. Aan de andere kant heb je heel veel sporten op het eiland. Ik denk dan ook dat kitesurfen onderdeel is van Bonaire. Het eiland is wat mij betreft een sporteiland. Mensen komen hierheen om te sporten. Ik begrijp dat de natuur beschermd moet worden, maar het moet wel in balans blijven. Wij proberen om met hen daar uit te komen”.

Ondanks de strengere maatregelen, is het contact tussen de kitesurforganisaties en STINAPA nog steeds wel gaande. Volgens Rivas is het contact tussen STINAPA en de kiteorganisaties op Bonaire op dit moment zelfs goed: ,,We werken samen. Het gaat niet alleen om de kiteschool op Bonaire. We moeten de regels volgen en dat op een goede manier doen”.

Compliment

Toch mag er richting de organisatie van het evenement een compliment worden gegeven. Ondanks de vele toeschouwers, bleef het strand uitermate schoon. Iets wat niet over elk strand op Bonaire valt te zeggen. Allicht kwam het door de commentator die geregeld door de microfoon riep: ‘Alles netjes opruimen. Alles moet schoon blijven. Help ons mee dit stukje mooie natuur zo te behouden’. De kitesport, maar ook het behoud van de natuur werd gisteren door de toeschouwers duidelijk omarmd.