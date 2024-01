Vluchten boven Bonaire voor luchtfoto’s en hoogtemetingen

KRALENDIJK – Dit weekend zijn er vluchten gestart boven Bonaire met het doel hoogwaardige luchtfoto’s van het eiland te maken en hoogtemetingen te doen. Het vliegtuig met registratie PH-SLE zal de komende weken meerdere malen door het Bonairiaanse luchtruim vliegen om gedetailleerde beelden en metingen te verzamelen.

Het initiatief komt voort uit een samenwerking tussen de openbare lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In december en januari zijn al succesvolle vluchten uitgevoerd boven Sint-Eustatius, daarbij zijn hoogwaardige luchtfoto’s en hoogtemetingen vastgelegd.

De verzamelde beelden en gegevens van Bonaire, zullen net als die van Sint-Eustatius en Saba, worden gebruikt om een centraal register voor adressen en gebouwen op te zetten. Luchtfoto’s spelen een cruciale rol bij het nauwkeurig bepalen van de locatie van elk adres of gebouw op een kaart. Door alle gegevens van adressen en gebouwen daarna maar één keer in het systeem te registeren, worden de gegevens meer betrouwbaar en worden onnauwkeurigheden in registratie van locaties, huisnummers en adresgegevens geminimaliseerd. De registratieverbetering en hoogtekaarten bieden waardevolle inzichten voor Bonaire, ter ondersteuning van besluitvorming door overheden, vergunningsprocessen en het faciliteren van ondernemers en onderzoekers.