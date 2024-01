Duik in het verleden: Het mysterie van de Gouden Verrader

KRALENDIJK – Een nieuw boek onthult de intrigerende geschiedenis van Bonaire door de lens van een mysterieus scheggebeeld dat al 150 jaar lang het eiland blijft intrigeren. Het werk van auteur Bart van Oost, werpt licht op de vele ontvoeringen van de Gouden Verrader en brengt opmerkelijke figuren en thema’s uit de geschiedenis van het eiland tot leven. In het boek wordt de ware herkomst van de Gouden Verrader achterhaald, waarbij wordt aangetoond dat het beeld uit 1874 dateert en daarmee in 2024 precies 150 jaar oud is. Dit jubileumjaar wordt nu ingeleid met de publicatie van dit boek. Bovendien staat in de planning voor dit jaar een vertaling van het boek in het Papiamentu en in het Engels.

Op 28 juli 1882 verging een schip nabij de Aves-eilanden voor de kust van Venezuela, beladen met kolen bestemd voor een aloë vera plantage op Bonaire. De lading zou echter nooit de bestemming bereiken. Enkele dagen later doemde de mysterieuze Gouden Verrader op Bonaire op…

De Gouden Verrader bleef lange tijd verborgen totdat ze in de vroege jaren ’30 werd ontdekt. In 1948, toen schrijver Piet Bakker naar Bonaire kwam, pleitte hij voor de ontvoering van dit intrigerende beeld. De betrokkenheid van de Koninklijke Marine maakte de Gouden Verrader nog kwetsbaarder. Wie, of wat, is deze Gouden Verrader? Waarom wordt ze herhaaldelijk ontvoerd? En is ze wel wie ze beweert te zijn?

Bart van Oost neemt lezers mee op een buitengewone reis, beginnend bij de ‘geboorte’ van de Gouden Verrader, met vele ontvoeringen waarbij markante figuren een rol spelen. Het verhaal strekt zich uit tot aan opmerkelijke locaties, van het toilet van Prins Bernhard tot het vlot van de Sterke Yerke.

Het tweede deel onthult de ware herkomst van de Gouden Verrader, die aanzienlijk verschilt van wat eerder werd aangenomen. De ontdekkingen tijdens deze zoektocht bieden een verfrissend perspectief en werpen nieuw licht op 150 jaar geschiedenis aan de hand van dit mysterieuze scheggebeeld.

Thema’s en Personen

Het verhaal van de Gouden Verrader belicht opmerkelijke figuren die een rol hebben gespeeld bij haar ontvoeringen en de geschiedenis van Bonaire. Duikpionier Captain Don Stewart, Piet Bakker (Ciske de Rat), de Familie Maduro, en L.D. Gerharts (politicus) komen aan bod. Daarnaast worden verschillende thema’s behandeld, waaronder de periode na de afschaffing van de slavernij in 1863, de maritieme geschiedenis aan het begin van de 19de eeuw, de rol van de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied, en het verhaal van de Sterke Yerke III en de Loden Verrader (de tegenhanger van de Gouden Verrader op Curaçao).

Over De Auteur

Bart van Oost, sinds 2016 woonachtig op Bonaire, koestert een speciale interesse in de geschiedenis van de Nederlandse Caraïben. Als ontwikkelaar van games en apps brengt hij de geschiedenis van Bonaire tot leven en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. In 2021 stuitte hij op het verhaal van de Gouden Verrader, wat leidde tot deze boeiende ontdekkingen die nu zijn vastgelegd in zijn boek.

Beschikbaarheid

VHet boek is verkrijgbaar op Bonaire bij lokale boekhandels en via de website: www.caribeebooks.com.