Achthonderd pitaya planten geplant op Bonaire

KRALENDIJK – Op het terrein van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zullen binnenkort achthonderd pitaya planten zijn geplant. De vrucht, die lokaal ook bekend staat onder de naam pitaya of de Engelse benaming Dragon Fruit is een populaire, maar kostbare vrucht.

Geïmporteerde pitaya vruchten kosten in de supermarkt tot wel 14 dollar 50 per kilo. De LVV is enthousiast over het project, omdat het past in het streven meer zelfvoorzienend te zijn als het gaat om de voedselproductie.

De vruchten, die bijzonder smaakvol en daarnaast decoratief zijn, zijn in Latijns-Amerika erg populair.

Klimaat

Door de cactusachtige structuur van de planten, gedijen deze relatief goed in het droge klimaat van Bonaire.