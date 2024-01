Vacature Winkelmanager (Retail Store Manager)

Vista Blue, een op Bonaire gevestigd bedrijf met drie souvenir- en cadeauwinkels, is op zoek naar een ervaren Winkelmanager. Om ons team te versterken ben je verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de dagelijkse werkzaamheden, de inkoop van producten, het stimuleren van de verkoop en het handhaven van een uitstekende klantenservice.



Om feeling met de winkels en contact met de klanten te houden werk je zelf ook enkele dagen per week in de winkels. We zijn op zoek naar een gemotiveerde professional met uitstekende communicatieve vaardigheden, die zowel het Nederlands als het Engels beheerst. Kennis van Papiaments en/of Spaans wordt beschouwd als een pré.

Functie omschrijving:

Leiden en motiveren van het winkelteam om verkoopdoelstellingen te behalen.

Zorgen voor een optimale klantenservice en een positieve winkelervaring.

Beheer van de dagelijkse operaties, inclusief voorraadbeheer en personeelsroosters.

Implementeren van effectieve verkoopstrategieën om de omzet te vergroten.

Het inkopen van producten en het monitoren en vernieuwen van het assortiment.

Het ophalen en verdelen over winkels en magazijn van geïmporteerde goederen.

Training en ontwikkeling van het personeel om uitmuntende productkennis en klantenservice te garanderen.

Het implementeren van een geïntegreerd POS-systeem voor efficiënt voorraadbeheer transactieverwerking.

Functie vereisten:

Ervaring in de detailhandel, bij voorkeur in een leidinggevende rol.

Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels; kennis van Papiaments en Spaans is een pluspunt.

Aantoonbare ervaring met POS-systemen met geïntegreerd voorraadbeheer.

Sterke leiderschapsvaardigheden en het vermogen om een team te inspireren.

Flexibiliteit en bereidheid om in het weekend en op feestdagen te werken.

Passie voor klantenservice en detailhandel.

Vista Blue biedt een stimulerende werkomgeving, veel vrijheid, kansen voor professionele groei en een competitief salaris. Als je voldoet aan de bovenstaande vereisten en klaar bent voor een boeiende uitdaging, stuur dan vóór 1 februari je sollicitatiebrief en CV naar: jankeesdenhartog@vistabluebonaire.com.



We kijken uit naar jouw sollicitatie!