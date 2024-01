Opening tentoonstelling als stenen konden praten

KRALENDIJK – Op vrijdag 19 januari om 17.00 uur is de opening van de tentoonstelling ‘Als stenen konden praten’. Bonairiaanse kunstenaars, professionals en ook amateurs hebben hun gevoelens gereflecteerd in kunstwerken met als thema: als de stenen van Bonaire zouden kunnen praten.

Als stenen konden praten. Het kunstproject van Ruben La Cruz & Karolien Helweg wordt uitgevoerd in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De Rijksoverheid van Nederland ondersteunt initiatieven van, of samenwerking met, verschillende groepen en gemeenschappen met een relatie tot het slavernijverleden. Het slavernijverleden is volgens de organisatie een zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis.



Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, wordt hier in het hele koninkrijk extra aandacht aan besteed

tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens dit jaar staan zij stil bij de

geschiedenis, en bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een rol speelt in het leven van mensen.

De opening van de tentoonstelling is op vrijdag 19 januari om 17.00 uur op de locatie Sobremesa, Abraham Boulevard 10. Gezaghebber Reynolds Oleana zal hierbij aanwezig zijn.