PCN kent volledige indexering pensioenen toe

KRALENDIJK- Het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) kent per 1 januari 2024 aan gepensioneerden en actieve deelnemers een indexering van 1,7% toe. Hiermee compenseert het fonds deelnemers en gepensioneerden volledig voor de gestegen kosten van levensonderhoud in de periode tussen september 2022 en september 2023.

Het fonds kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten in principe jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de prijsontwikkeling. Onder prijsontwikkeling wordt verstaan het gemiddelde van de prijsontwikkelingen van Saba, Sint Eustatius en Bonaire gewogen naar het aantal inwoners per eiland Hierbij geldt de prijsontwikkeling ultimo september volgens de publicatie van het CBS.

De prijsontwikkeling varieerde in het afgelopen jaar vrij sterk per eiland. Op Saba stegen de prijzen met 2,8% en op Bonaire met 1,9%. Op St. Eustatius daalden de prijzen licht met 1,1%.

De indexering van de pensioenen en aanspraken worden binnen korte tijd voor de tweede keer toegekend. Per 1 september 2023 kende PCN ook al een tussentijdse indexering van 3% toe.

Rente en beleggingen

Het pensioenfonds zegt in staat te zijn tot volledige compensatie van de gestegen kosten, door een aantrekkende rente en gunstige beleggingsresultaten. “Hoewel het jaar volatiel was, heeft PCN veel geprofiteerd van een sterk gestegen rente en goede beleggingsresultaten. Hierdoor zijn wij niet alleen in staat om volledige indexering toe te kennen, maar heeft het fonds het jaar 2023 afgesloten met een zeer gezonde dekkingsgraad van 128,3%” zegt PCN-voorzitter Harald Linkels.

Een dekkingsgraad van 128% betekent simpel gezegd dat PCN voor elke dollar aan verplichtingen, één dollar en 28 cent in kas heeft.

De nieuwe, aangepaste pensioenbedragen worden reeds deze maand uitgekeerd.