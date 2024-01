Meeste pensioenen PCN vóór komend weekeinde uitbetaald

KRALENDIJK – PCN-voorzitter Harald Linkels heeft verzekerd dat de meerderheid van de gepensioneerden van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) hun pensioen vóór het aanstaande weekend zal ontvangen.

Recent ontstond er enige onrust onder de gepensioneerden, met name op Bonaire, toen het fonds een advertentie publiceerde waarin latere betaaldata werden aangegeven dan gebruikelijk.

Dudley Wedervoort, hoofd administratie van PCN, noemt verschillende wijzigingen als reden voor de voorziene vertraging, waaronder aanpassingen aan de belastingvrije voet en het besluit van het bestuur om pensioenen vanaf 1 januari 2024 te indexeren. Uiteindelijk waren alle noodzakelijke gegevens pas na 10 januari jl. bekend.

Ondanks de zorgen over een mogelijk verlate betaling, slaagde de Excasso-afdeling van het fonds er al op woensdagavond in om het merendeel van de overmakingen naar de verschillende banken over te maken. Hierdoor krijgt het overgrote deel van de gepensioneerden donderdag of vrijdag de betaling bijgeschreven.

Excuses

Linkels biedt zijn verontschuldiging aan voor de veroorzaakte onrust, die achteraf onnodig is gebleken. Linkels zei daarnaast de inspanningen van het PCN-team te waarderen om wijzigingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk door te voeren en alsnog tijdig de betalingen de deur uit te doen.