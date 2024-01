Bonaire, Sint-Eustatius en Saba streven naar hechtere samenwerking tijdens Eilandentop

Kralendijk – Op de eerste dag van de Eilandentop, gehouden op 16 januari 2024, hebben Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hun optimisme uitgesproken over een diepgaande samenwerking. Deze bijeenkomst, gericht op het bereiken van een gezamenlijke samenwerking en standpuntbepaling met betrekking tot de herziening van de WolBES en FinBES, zag de deelname van raadsleden en gedeputeerden van alle drie de eilanden. Een belangrijk onderdeel van de agenda was het bespreken van een concept samenwerkingsdocument, waarbij diverse aandachtspunten en aanpassingen werden voorgesteld.

Deskundigen zoals Professor Arjen van Rijn evenals teams onder leiding van Christopher Frans en Roxanne Francees, speelden een belangrijke rol in de opstelling van de conceptdocumenten. Desiree Coffie, leider van de delegatie van Bonaire, benadrukte de inspanningen voor een permanent coördinatiemechanisme en uitte hoop op succes.

Op de tweede dag van de top, 17 januari, lag de focus op de herziening van de WolBES en FinBES. Er werd een consensus bereikt over de behoefte aan meer betrokkenheid bij het wetsvoorstel tot wijziging in Den Haag en meer beleidsvrijheid voor de eilandbesturen. Ook werd de noodzaak van voldoende middelen voor toegewezen taken benadrukt, evenals de problemen rondom de verdeling van bevoegdheden tussen de eilanden en het Rijk.

Differentiatie

De eilanden uitten bezorgdheid over het concept ‘differentiatie’ in de wetgeving, dat vaak negatief uitvalt voor de inwoners. Het doel van de top is een hechtere samenwerking en een gezamenlijke positie over de wijzigingen van de WolBES en de FinBES. In februari en maart zullen verdere gesprekken met Den Haag plaatsvinden over de aanstaande wetswijzigingen.