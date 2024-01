Vliegverkeer richting Bonaire weer zonder grote vertraging

Een dag vol sneeuw gooide gisteren roet in het eten voor het vliegverkeer naar Bonaire. Ondanks de vele sneeuwbuien, lijken er vandaag op Schiphol geen grote problemen voor te doen.

TUI kwam op dinsdag een dik uur later aan. De maatschappij verloor tijd, doordat het pas later uit Amsterdam kon vertrekken. KLM was wel op tijd en kwam op de geplande tijd op Bonaire aan.

Vandaag zijn de sneeuwbuien in Nederland nog niet weg. Toch op heden laat alleen TUI een kleine vertraging zien van 35 minuten. De vlucht vertrekt nu om 12.40 uur Nederlandse tijd. KLM vertrekt om 12.50 uur en zal dus waarschijnlijk op de geplande tijd in Aruba en later in Bonaire aankomen.