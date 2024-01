Vacature Rental Agent luxe villa’s

Wie zoeken we?

Een stressbestendig en commercieel organisatie talent met oog voor detail.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

Verwelkomen en te woord staan bezoekers op kantoor

Verwerken van facturen en e-mails

Contactpersoon voor gasten van luxe vakantie villa’s

Beheren en checken van luxe vakantie villa’s

Opstellen van huurovereenkomsten

Verhuurklaar maken vakantie villa’s

Verwelkomen gasten ter plaatse in de villa’s

Wat bieden wij jou?

Een goed salaris

Een inspirerende, afwisselende moderne werkplek, met uitzicht op zee!

Dagen in overleg, minimaal 4 dagen, ook bereid te werken in de weekenden

Mogelijkheden persoonlijke groei

Deze functie vereist van jou:

Minimaal afgeronde MBO of HBO opleiding bij voorkeur in de richting toerisme/makelaardij

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie

Ervaring met Office (Word, Excel, Outlook)

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, Spaanse taal is een pré

In bezit van rijbewijs en eigen vervoer

Zijn dit jouw kwaliteiten?

Communicatief

Commercieel

Snel kunnen schakelen

Stressbestendig

Accuraat

Over Bonaire Oceanfront Villas/Bonaire Realty

Bonaire Oceanfront Villas/Bonaire Realty is al jaren gespecialiseerd in verhuur, management en verkoop van luxe vakantie villa’s in Bonaire. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding binnen ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken.

Mail je sollicitatiebrief voorzien van motivatie C.V. voor 1 februari 2024 naar info@bonaireoceanfrontvillas.com. Uitsluitend reacties via e-mail. Sluitdatum 1 februari 2024.

www.bonaireoceanfrontvillas.com

www.bonairerealty.com