Gratis sport en bewegingsproject in meer wijken

KRALENDIJK – Het project “Indebon den bo Bario”, gericht op het bevorderen van een gezondere en meer actieve gemeenschap op Bonaire, krijgt in 2024 een vervolg. Na de positieve resultaten van vorig jaar, waarbij elke donderdagavond gratis trainingen werden aangeboden in vier wijken, breidt het programma nu uit naar meerdere wijken en zal het vijf dagen per week plaatsvinden. Dit initiatief, dat gestart is op 15 januari, beoogt een breder publiek te bereiken en de betrokkenheid bij een actieve levensstijl te verhogen.

Van maandag tot en met vrijdag zijn er tussen 19:00 en 20:00 uur trainingssessies onder leiding van professionele coaches van Velitt. Deze sessies zijn gericht op het verleggen van fysieke grenzen, het smeden van vriendschappen en het versterken van gemeenschapsbanden. Het weekprogramma omvat verschillende locaties op het eiland: Antriol op maandag, Nikiboko op dinsdag, Nort Saliña op woensdag, Rincon op donderdag en Playa op vrijdag.

Het project bestaat uit twee fases, gescheiden door een zomervakantiepauze. De eerste fase loopt van 22 januari tot 4 juli 2024. Na een pauze van 5 juli tot 19 augustus, hervat de tweede fase op 20 augustus. Het jaar wordt op 20 december afgesloten met een groot evenement.

De samenwerking tussen Indebon en Velitt is een belangrijk onderdeel van dit project, met als doel een gezonde, inclusieve en veerkrachtige gemeenschap te creëren.