Stappen gemaakt met meer betaalbare woningen in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – In het afgelopen jaar zijn stappen gezet om meer betaalbare woningen te realiseren en de kosten van wonen op Bonaire, St. Eustatius en Saba te verlagen.

Dat blijkt uit de eerste Voortgangsrapportage van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland die staatssecretaris Alexandra Van Huffelen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het doel van de inspanningen is om de levensstandaard te verhogen en armoede te bestrijden door betaalbare huisvesting te bevorderen. Op Bonaire is een woondeal ondertekend voor 2.125 betaalbare woningen, huurlasten zijn verlaagd en er is € 990.000 beschikbaar voor zonnepanelen op sociale huurwoningen. Op St. Eustatius is een Letter of Intent getekend voor 50 sociale huurwoningen, renovatie van 100 woningen en verhuurdersubsidies.

Saba

Op Saba tenslotte zijn er plannen voor de bouw 50 betaalbare woningen en € 1.2 miljoen voor de versnelde bouw van 18 sociale huurwoningen met zonnepanelen.