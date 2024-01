Meer opties voor het kiezen van een achternaam in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Vanaf 1 januari biedt de Nederlandse overheid op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius meer opties voor het kiezen van een achternaam. Ouders hebben dan de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van beider achternamen als achternaam voor hun kind.

De optie om te kiezen voor een gecombineerde achternaam is beschikbaar voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2024.

Ouders kunnen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte, of bij het erkennen van het kind, hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven bij de afdeling Burgerzaken.

Deze keuze is eenmalig en geldt ook voor eventuele volgende kinderen. Het is belangrijk om te weten dat het kiezen van een gecombineerde achternaam geen invloed heeft op het gezag over het kind.

Overgangsregeling

Er is ook een overgangsregeling van kracht. Ouders van wie alle kinderen na 1 januari 2016 zijn geboren, kunnen de achternaam van hun kinderen laten wijzigen in een gecombineerde achternaam. Deze aanpassing kan alleen voor alle kinderen tegelijk worden gedaan.

Voor adoptieouders zijn er aanvullende mogelijkheden. Indien de (adoptie)ouders voor hun eerste kind hebben gekozen voor de achternaam van één van hen, of een combinatie hiervan, dan kan een volgend adoptiekind ook deze naam krijgen.

Daarnaast kunnen zij kiezen voor de oorspronkelijke naam van het adoptiekind of een combinatie van (een deel van) de oorspronkelijke achternaam van het adoptiekind met de eerder gekozen achternaam.

Dit betekent dat verschillende adoptiekinderen in hetzelfde gezin dezelfde of verschillende achternamen kunnen hebben.

Voorbeelden

Op de website van de rijksoverheid Caribisch Nederland zijn veelgestelde vragen en antwoorden te vinden over het kiezen van een gecombineerde achternaam, evenals een infographic met diverse voorbeelden van keuzemogelijkheden.