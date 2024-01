Vacature Vasculair diagnostisch laborant/ Vaatlaborant Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Als Vasculair diagnostisch laborant binnen de afdeling Radiologie voer je zelfstandig non-invasieve vasculaire diagnostische onderzoeken uit, onder eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist. Je bent in staat het onderzoek te analyseren, interpreteren en eventueel aan te passen of uit te breiden. De uitkomst van het onderzoek weet je duidelijk te formuleren en terug te koppelen aan de medisch specialist.

Vanaf begin tot eind van het onderzoek bied je begeleiding (voorlichting, instructies en advies) aan de patiënt. Naast de zelfstandige uitvoering en begeleiding van de onderzoeken ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van de voorraden en zul je met jouw vakkennis je bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding tot vaatlaborant/ vasculair diagnostisch laborant;

Je hebt achtergrondkennis en ervaringskennis voor het op de juiste wijze uitvoeren en interpreteren van de vasculair diagnostische onderzoeken;

Je weet zelfstandig te werken binnen de vaste richtlijnen;

Je hebt kennis van geavanceerde apparatuur, automatiseringssystemen en programma’s;

Je hebt kennis van veiligheids- en hygiënevoorschriften en staat er voor open om je vakkennis bij te houden door middel van cursussen;

Je bent communicatief sterk en weet informatie helder te formuleren en zowel schriftelijk als mondeling over te brengen;

Tact, inlevingsvermogen en empathie zijn van belang in de contacten met patiënten en naasten. Je beschikt over het vermogen om te motiveren, belangstelling te wekken en te luisteren naar patiënten en hun naasten, artsen en andere disciplines.

Dit bieden we je

De functie van Vasculair diagnostisch laborant is ingedeeld in Functiegroep 50 met een salaris van minimaal $ 3.198,- en maximaal $ 4.512,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan. Vul alle gevraagde gegevens volledig in en voeg een CV en motivatiebrief toe.

Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen.