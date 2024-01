Vacature Diëtist

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

De afdeling diëtetiek binnen Fundashon Mariadal bestaat momenteel uit 2 diëtisten die graag wat versterking zoeken. Door de kleinschaligheid van de locatie zijn er korte lijnen met de overige hulpverleners en zijn de werkzaamheden divers. Er is voldoende ruimte voor intercollegiaal overleg.



De diëtist onderzoekt, behandelt en begeleidt cliënten/patiënten en coördineert de diëtetiek zorg in het ziekenhuis. Daarnaast is de diëtist verantwoordelijk voor advisering en begeleiding met betrekking tot het voedselbeleid en gezonde voeding aan artsen, de voedingsdienst en verpleegkundigen. Het team draagt zorg voor het samenstellen van diëten en adviseert afdelingen over gezonde en veilige voeding wat bijdraagt aan de optimalisering van de werkprocessen. Vanuit jouw vakgebied en met jouw kennis geef je voorlichting, instructie en advies aan patiënten en medewerkers waarbij je tevens controleert/ bewaakt de naleving.

Dit neem je mee

Je beschikt over een hbo-diploma Voeding en Diëtetiek;

Je bent kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;

Je hebt ten minste 1 jaar klinische werkervaring;

Je hebt een patiëntgerichte, flexibele en collegiale instelling;

Je bent enthousiast en creatief in het verder profileren van dit mooie vakgebied;

Je bent communicatief sterk in het Nederlands en je kunt goed omgaan met cultuursverschillen. Het spreken van Spaans, Engels of Papiamentu is een pré;

Je beheerst programma’s zoals Word, Excel, voedingsberekeningsprogramma’s.

Dit bieden we je

De functie van Diëtist is ingedeeld in Functiegroep 50 met een salaris van minimaal $ 3.198,- en maximaal $ 4.512,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan via: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/dietist

Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen.