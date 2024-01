Bonaire opgeschrikt door drie uitgebrande auto’s in minder dan vierentwintig uur tijd

KRALENDIJK- Op Bonaire is verschrikt en verrast gereageerd op een drietal auto’s die in amper vierentwintig uur totaal zijn uitgebrand.

Twee van de auto’s bevonden zich bij het bedrijfspand van tuinonderhoudsbedrijf Green Label, terwijl de derde auto zich voor een garage aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt bevond. Volgens informatie van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) kwam de eerste melding bij de centrale meldkamer rond half 11 op vrijdagavond binnen.

De tweede melding kwam op zaterdagochtend binnen, maar had ook betrekking op een brand op vrijdagavond. In dat geval wist een omstander het vuur al te doven.

Geruchten

Vooral na de brand bij Green Label kwam de geruchtenstroom op het eiland op gang. Een lokaal nieuwszender meende dat de brand mogelijkerwijs veroorzaakt werd door zakelijke onenigheid. Een omwonende die de brand van dichtbij meemaakten, meende eventueel dat vuurwerk onbedoeld de oorzaak was van de brand, die de auto’s goeddeels in de as legden.

KPCN doet nader onderzoek naar het gebeurde, maar kon nog geen concrete mededelingen doen, behalve dan de feiten te bevestigen.

Saillant detail is dat niet ver van de locatie van de meest recente autobranden enige tijd geleden ook al een loods vermoedelijk moedwillig in brand werd gestoken, waarbij ook meerdere auto’s in de as werden gelegd. Voor dat feit is nooit een dader aangehouden.