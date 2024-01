Vacature Optometrist

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

We zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige optometrist om ons team te versterken en hoogwaardige oogzorg te bieden aan onze patiënten, terwijl je geniet van alles wat dit paradijselijke eiland te bieden heeft.

Als optometrist bij Fundashon Mariadal ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van oogonderzoeken, het uitvoeren van aanvullend onderzoek en zul je meedraaien als voorwacht tijdens de diensten. Daarnaast denk en werk je, in samenwerking met de oogartsen, mee aan de verdere professionalisering van de afdeling. De poli is voorzien van alle moderne oogheelkundige apparatuur (Zeiss).

Dit neem je mee

Een afgeronde opleiding tot optometrist;

Geregistreerd en bevoegd om optometrische zorg te verlenen;

Uitstekende klinische vaardigheden en ervaring in het uitvoeren van oogonderzoeken;

Goede communicatieve vaardigheden met als pre vaardigheid in het Spaans of Papiamentu;

Kennis van oogheelkundige apparatuur en technologie;

In staat als voorwacht te functioneren tijdens diensten.

Dit bieden we je

Een uitdagende baan als Optometrist binnen een kleine en gezellige oogheelkunde afdeling die de oogheelkunde in de volle breedte uitoefent;

De mogelijkheid om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de lokale gemeenschap op Bonaire en in je vrije tijd te genieten van watersport en het aangename klimaat;

Salaris en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Zorg BES. Tevens bieden we je een pensioenregeling, vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband;

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer via: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/optometrist

Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen.