Raadslid Wout (MPB) stelt schriftelijke vragen over vermeende integriteitsschending Abraham

KRALENDIJK – Het raadslid Humphrey (Junny) Wout van de éénhoofdige MPB fractie in de eilandsraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan gezaghebber Nolly Oleana over vermeend niet integer handelen van PDB-leider en tevens gedeputeerde Clark Abraham.

De vragen borduren voort op een persconferentie eerder deze week van de oppositiepartijen MBP en UPB. De partijen stellen dat Abraham niet integer heeft gehandeld bij een zakelijke transactie, die hij deed ruim voor hij aantrad als gedeputeerde. Daarbij bleef Abraham in gebreke bij levering van goederen aan Fundashon Mariadal, terwijl het ziekenhuis wel een aanbetaling had gedaan. Daarnaast blijkt, na het uitlekken van de zaak, dat Abraham’s bedrijf nog in oprichting was en nog niet formeel was geregistreerd.

Wout wil nu, via een elftal schriftelijke vragen, van gezaghebber Oleana weten wat deze in het kader van de zaak heeft ondernomen en hoe hij tegen de zaak aankijkt.

Uit de vragen en de opmerkingen van Wout blijkt overigens dat het raadslid niet lijkt te beseffen, dan wel te begrijpen, dat er een verschil is tussen een veroordeling in een civiele zaak en een strafrechtelijke veroordeling. Abraham werd recent in een civiele zaak die door Fundashon Mariadal was aangespannen in het ongelijk gesteld en daarbij veroordeeld het ziekhuis terug te betalen voor een niet nagekomen verplichting tot het leveren van beddengoed.

Terugbetalen

Abraham op zijn beurt stelt zich op het standpunt dat de zaak speelde van de periode voor hij gedeputeerde wordt en hij zal voldoen aan de gerechtelijke uitspraak. Abraham vindt dat de kous daarmee af is.