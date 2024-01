Vacature Horecamedewerkers

Resort Bonaire is voor haar gezellige horecateam direct op zoek naar: Kok/ pizzabakker | Medewerker(s) ontbijt & lunch | Ervaren Bar medewerker:

Kok/ pizzabakker- fulltime

Ben je een keukenkanjer of heb je ambitie om dat te worden dan leren we je heel graag kennen. We serveren in ons restaurant ontbijt, lunch en diner. De pizzeria ligt apart van het restaurant op het resort. Kan jij hygiënisch werken, ben je representatief, enthousiast en flexibel inzetbaar reageer dan snel. Je spreekt Engels of Nederlands.

Medewerker(s) ontbijt & lunch – fulltime/parttime

Ben jij een vroege vogel en verwen je onze gasten graag met een goed ontbijt, lekkere drankjes en een goede lunch, dan zijn we op zoek naar jou. Kan je zelfstandig werken, heb je al wat horeca-ervaring en spreek je Engels en/of Nederlands, reageer dan snel.

Ervaren Bar medewerker – fulltime/parttime

Voor in de middag en avond zoeken wij voor ons bekende gezellige ronde barretje ervaren en enthousiaste barmedewerkers. Maak je makkelijk een praatje, ben je gastvrij, enthousiast, heb je drankenkennis en je kan met een kassa omgaan reageer dan snel. Nederlands of Engelstalig.

Mail naar restaurant@resortbonaire.nl of bel of whatsapp met Gijs +599 7869558

JOIN THE TEAM!