Gyairon Martis benoemd tot ambassadeur van Bonaire voor zijn sportprestaties

KRALENDIJK – Gyairon Martis, een buitengewoon getalenteerde sporter uit Bonaire, is door de Tourism Corporation Bonaire (TCB), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Indebon erkend en geëerd als ambassadeur van het eiland. Deze erkenning volgt op zijn indrukwekkende prestaties in diverse sporten, waaronder honkbal, softbal, tafeltennis en biljart.

Geboren op Bonaire op 22 januari 2000, begon Gyairon, beter bekend als Gio, al op vierjarige leeftijd met honkbal. Hij maakte deel uit van de Little League-selectie en speelde tegen teams uit landen zoals Curaçao, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Met het softbalteam Energizer behaalde hij in 2019 de overwinning in het ‘Harma Bini Aden’ toernooi.

Gio ontwikkelde ook een passie voor tafeltennis, waar hij op 14-jarige leeftijd mee begon bij Jong Bonaire. Zijn prestaties in deze sport omvatten het winnen van de U-15 ranking en het behalen van de tweede plaats in het dubbelspel in zowel de U-15 als U-18 categorieën, samen met Leogino Melaan.

Biljart

Zijn biljartcarrière, gestart op achtjarige leeftijd, heeft Gio op het internationale podium gebracht. Hij nam deel aan verschillende Pan-Amerikaanse 9-ball kampioenschappen en aan poolbiljartkampioenschappen in diverse landen, waaronder Colombia, China en Rusland. Na een succesvolle opleiding in Nederland in 2018, keerde hij terug naar zijn geliefde sport biljart. Zijn talent en passie leidden tot zijn deelname aan de Nederlandse Eredivisie biljarten met het team The Hague 51, waar hij uitblonk en zijn eerste twee wedstrijden won.

TCB, OLB en Indebon benadrukken met deze erkenning de waardevolle bijdrage van Gyairon Martis aan het internationale aanzien van Bonaire en vieren hem als een ambassadeur van het eiland.