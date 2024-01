Fietsen zwemmen en wandelen voor het goede doel

KRALENDIJK – Op zondag 28 januari 2024 organiseert de in januari 2016 opgerichte Stichting Ride for the Roses Bonaire met trots de zevende editie van de Swim, Walk and Ride For The Roses.

Dit jaar biedt de stichting opnieuw een gelegenheid voor de gemeenschap van Bonaire om solidariteit te tonen met kankerpatiënten, hun dierbaren en nabestaanden door deel te nemen aan een dag vol sportieve activiteiten. Het programma omvat:

Fietsen: Start om 7.15 uur vanaf stadion Playa, met keuze uit 14 of 21 km.

Een 700 meter zwemtocht die begint om 9.00 uur bij Kas di Regatta.

Wandelen: Vertrek om 7.00 uur vanaf stadion Playa, met afstanden van 7 of 9 km.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten, waaronder de Freewieler. Meer informatie en registratie zijn beschikbaar op de website www.ridefortheroses.org. Ride for the Roses Bonaire hoopt op een verenigde deelname van Bonaire om bewustwording te vergroten en steun te bieden aan degenen die zijn getroffen door kanker.