Benzine en diesel goedkoper, kerosine en gas duurder

KRALENDIJK – Vanaf 12 januari zal benzine 3 dollarcent goedkoper worden, terwijl diesel met 11 dollarcent in prijs daalt. Aan de andere kant, kerosine wordt 2 dollarcent duurder.

Ook bij gas is er een prijsstijging: grote gasflessen (100 lbs) worden 1 dollar duurder en kleine gasflessen (20 lbs) stijgen met 10 dollarcent. Deze prijswijzigingen volgen na de aanpassing van het accijnstarief voor benzine, dat sinds 1 januari 2024 op USD 31,86 cent per hectoliter staat, en de aanstaande wijziging in de kleinhandelsmarges voor brandstof per 12 januari.

De kleinhandelsmarges voor benzine (MOGAS95) en diesel (LSD) worden beide vastgesteld op USD 8 cent. Deze aanpassingen zijn bedoeld om meer transparantie te bieden in de prijsstructuur van brandstoffen en om consumenten op Bonaire beter te informeren over de actuele brandstofprijzen.