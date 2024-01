Water en Energiebedrijf Bonaire wil leren van stroomuitval

KRALENDIJK- Het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) zegt in een persverklaring op woensdag vooral te willen leren van de recente incidenten waarbij de stroom op gedeeltelijk of geheel wegviel.

“Na het volledig herstellen van de elektriciteitsvoorziening op het eiland hebben de technische teams van WEB en CGB samengewerkt om de oorzaak van deze ongelukkige gebeurtenis te achterhalen. Een goed en diepgaand onderzoek is voor alle betrokkenen van het grootste belang. Dit is de reden dat WEB en CGB een gezamenlijke onderzoekscommissie hebben ingesteld om deze gebeurtenis te analyseren en aanbevelingen te doen om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te waarborgen”, aldus het nutsbedrijf in een persverklaring.

Het bedrijf zegt zich ook te realiseren dat betrouwbare stroomleverantie cruciaal is voor het eiland. “Leren van deze incidenten is voor ons een prioriteit. We implementeren de nodige maatregelen om toekomstige storingen te voorkomen en blijven ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige energiediensten, met de nadruk op de betrouwbaarheid en stabiliteit van de stroomvoorziening van Bonaire”.

Kritisch

Op het eiland zijn zowel complimenten als kritiek op het nutsbedrijf te beluisteren. Complimenten zijn er vooral voor het personeel, dat zo nodig dag en nacht doorwerkt om stroomstoringen te verhelpen.

Maar er is ook kritiek, vooral richting de leiding van het nutsbedrijf, die bij elke stroomuitval een onderzoek belooft, maar zelden terugkomt om ook daadwerkelijk uitleg te geven over de uitkomsten van toegezegd onderzoek. Na een aantal jaren waarin de uitval van stroom alleen bij hoge uitzondering plaatsvond, is er vooral sinds 2023 weer sprake van regelmatige en ook eilandwijde stroomstoringen.