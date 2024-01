Vacature Medewerker Afdeling Verhuur & Vastgoedbeheer

Sunbelt Realty is sinds 1993 actief op Bonaire en bemiddelt als makelaarskantoor in de verkoop en verhuur, taxeert en adviseert op het gebied van ontwikkeling van onroerende zaken op Bonaire. Wij onderscheiden ons door onze servicegerichte en deskundige aanpak.

Wij zijn op zoek naar een collega voor de functie van; Medewerker afdeling verhuur & vastgoedbeheer

In deze functie (32-40 uur per week) ben je actief in zowel de binnen- als buitendienst en ben jij bij uitstek de contactpersoon voor woningeigenaren en lokale partijen waarbij je onder andere de volgende taken uitvoert:

Beheren van prachtige (vakantie)objecten variërend van appartementen tot villa’s;

Contact met eigenaren van deze objecten;

Aansturen en controleren van externe dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven,

klusbedrijven, hoveniers etc.;

Voorbereiden van vakantieobjecten voor aankomst gasten;

Wekelijks beheer van- en rapportage over diverse vastgoedobjecten in onze beheer-

portefeuille;

Administratie behorende bij verhuur en vastgoedbeheer;

Verdere voorkomende werkzaamheden.

Wij verwachten de volgende kwaliteiten van kandidaten:

Opleiding op MBO/HBO niveau;

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse

taal. Papiamentu en/of Spaans is een pré;

In bezit van rijbewijs B;

Goede beheersing van Microsoft Office applicaties;

Servicegerichte en representatieve persoonlijkheid met commercieel inzicht;

In staat om zelfstandig te werken.

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving met gepaste beloning.

Kandidaten voor deze functie worden uitgenodigd binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie een curriculum vitae met begeleidende brief te sturen naar:

Sunbelt Realty, Kaya Grandi 41, Bonaire, Caribisch Nederland ter attentie van Arjan Klein Kromhof, of per mail naar; hrm@sunbeltbonaire.com