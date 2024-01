Flamingo Luchthaven en Ministerie I&W investeren in nieuwe baanverlichting Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire International Airport N.V. (BIA) gaat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) komend jaar de zogenaamde Airfield Ground Lighting (AGL) installatie van Flamingo Airport vernieuwen.

Volgens een persbericht van BIA is de investering nodig om aan de eisen van de International Civil Aviation Organization voor burgerluchtvaart te blijven voldoen.

De AGL-installatie is een belangrijk element om veilige luchtvaart te garanderen. I&W en BIA hebben daarom eerder afspraken gemaakt over de financiering en de uitvoering. Rijkswaterstaat, met haar expertise als uitvoerende dienst van I&W, zorgt voor het projectmanagement.

Eerder deze week werd een belangrijke stap gezet met de ondertekening van het contract met SPIE Nederland, een internationale leverancier van complexe technische systemen. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure gaan zij de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren.

Op het vliegveld van Bonaire landen en starten dagelijks tientallen vluchten van en naar Nederland, de Verenigde Staten, Canada en een aantal Caribische bestemmingen zoals natuurlijk Curaçao en Aruba. Met ruim 436.000 passagiers in 2023 is Flamingo Airport de 4e luchthaven van Nederland en is het een van de twee Nederlandse luchthavens die dagelijks wide-body vliegtuigen voor intercontinentaal verkeer ontvangt. De luchthaven opereert onder toezicht van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en een goed systeem van baanverlichting is dan ook van groot belang voor een veilige operatie.

De AGL-installatie bestaat uit baanverlichting, aanvliegverlichting, kabels, putten, (nood)stroomvoorziening en besturingssystemen. De huidige installatie bereikt binnenkort het einde van haar levensduur. In totaal zullen enkele honderden duurzame LED-lampen en armaturen worden geplaatst, worden tientallen putten en bijna 100 kilometer aan kabel aangelegd. BIA en I&W dragen gezamenlijk de totale investering in het nieuwe systeem.

Verheugd

Onno de Jong, Chief Operating Officer bij BIA zegt verheugd te zijn dat na twee jaar voorbereiding de werkzaamheden van start kunnen gaan: “Hierdoor blijft Flamingo Airport ook in de toekomst verzekerd van een betrouwbaar en veilig baanverlichtingssysteem”.

Naar verwachting zal de vervanging van de AGL-installatie in de eerste helft van 2024 starten. De werkzaamheden vinden vooral ‘s nachts plaats zodat de luchthaven gewoon open kan blijven, ook voor ambulance vluchten. Het nieuwe systeem wordt naast het bestaande systeem opgebouwd en pas bij voltooiing wordt overgeschakeld naar het nieuwe systeem.

Ook luchthaven directeur Maarten van der Scheer toont zich verheugd. “We zijn verheugd over de goede samenwerking met het ministerie en Rijkswaterstaat. Met het tekenen van dit contract hebben we met SPIE een ervaren en betrouwbare leverancier gevonden die dit project komend jaar zal gaan uitvoeren. Met deze gezamenlijke inspanning garanderen we ook in de toekomst een veilige bereikbaarheid van Bonaire”.