Eerste driedaagse expeditie van Blue Defenders in Yarari Sanctuary van start gegaan

Op donderdag 11 januari start in het Yarari Sanctuary rondom Bonaire de eerste driedaagse expeditie van de lokale non-profit organisatie Blue Defenders. Deze expeditie richt zich op het verzamelen van nieuwe gegevens over de maritieme megafauna, waaronder walvissen, haaien en roggen. Het doel is om met behulp van eenvoudige technieken zoals hydrofoons, spotters en fotografie een actueel beeld te krijgen van de soorten en hun bewegingen in het gebied.

Het Yarari Sanctuary, een natuurpark sinds 2015, omvat de wateren rond Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De huidige informatie over de aanwezige maritieme megafauna is verouderd, en de Blue Defenders willen dit veranderen door meerdere veldonderzoeken te organiseren. De verzamelde data zal gedeeld worden met belangrijke stakeholders om effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen implementeren.

Casper Douma, fotograaf en medeoprichter van Blue Defenders, motiveert de noodzaak van het onderzoek door een persoonlijke ervaring twee jaar geleden, waarbij hij activiteit van walvissen en haaien dicht bij de kust waarnam. Dit was een belangrijke aanleiding voor het oprichten van de NGO.

Samenwerking

De organisatie erkent de noodzaak van bescherming van de maritieme megafauna, die onder druk staat door diverse bedreigingen. Samenwerking en het verzamelen van nieuwe data zijn cruciaal voor effectieve bescherming binnen het Yarari Sanctuary.

De expeditie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren zoals Bonaire Yacht Charters, DCNA, Van den Tweel Supermarket en vele kleinere sponsoren, alsook met ondersteuning van Stinapa. De uitkomsten van deze eerste expeditie zullen bepalend zijn voor de planning van toekomstige onderzoeken.