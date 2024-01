BOG en KvK lanceren actie voor lokale ondernemers

Kralendijk – In een unieke samenwerking bieden Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) lokale ondernemers de kans om één van de drie kiosken te exploiteren in het nieuwe recreatiepark tussen Chogogo Beach Resort en Den Laman Condominiums. Deze kans maakt deel uit van een actie die tot doel heeft het ondernemerschap op Bonaire te stimuleren en de economie een impuls te geven. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 31 januari 2024 aanmelden door een formulier in te vullen op de KvK-website of via een QR-code.

De samenwerking tussen BOG en KvK, bekrachtigd op 9 januari 2024, richt zich op het bieden van kansen aan zowel nieuwe als bestaande ondernemers. Deelnemers moeten hun businessplan en CV digitaal indienen. Uit alle inzendingen selecteert een panel van experts en stakeholders 5 finalisten voor een ‘Shark Tank’-stijl evenement, waar de 3 winnaars bekend gemaakt worden. Elke winnende kiosk ontvangt een startkapitaal van 5000 dollar van BOG.

De KvK Bonaire zal via het Centrum voor Ondernemerschap begeleiding bieden en toegang tot de KvK Academy om het succes van deze ondernemers te waarborgen. “Laten we het samenwerken bevorderen en samen bruggen bouwen voor Bonaire”, aldus KvK-directeur Phar Martha. BOG-directeur Adely Susana-Jansen zegt verheugd: “Wij zijn ontzettend blij dat wij met deze actie een bijdrage kunnen leveren aan de economie van ons eiland en lokale ondernemers op deze manier een impuls kunnen geven. Met trots kunnen wij zeggen dat het park voor en door onze eigen mensen mogelijk is gemaakt.”

Link naar het formulier:

https://bonaire.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Bw7CL0QQQUVA6q