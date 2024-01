Politie Bonaire vraagt hulp bij opsporen doorrijder na scheppen fietser

KRALENDIJK – De politie op Bonaire is op zoek naar hulp van het publiek in een geval van ‘hit & run’ dat plaatsvond op zaterdag 30 december 2023, rond 22:45 uur op de Kaya Amsterdam.

Op die dag raakte een voertuig een fietser en ging ervandoor. De politie startte onmiddellijk een onderzoek en doet een oproep aan de bestuurder om zichzelf te melden bij het politiebureau. Het onderzoek wees uit dat mogelijk een glanzende zilveren pick-up van het merk Mitsubishi bij het ongeval betrokken was.

Het Korps Politie Caribisch Nederland verzoekt de bestuurder van dit voertuig dringend om zich te melden bij het politiebureau op Kaya Libertador Simon Bolivar #4 op Bonaire.

Informatie

Daarnaast vraagt de politie iedereen die iets gezien heeft, gehoord heeft, of informatie heeft over de genoemde zaak om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via het anonieme tiplijn nummer 9310.