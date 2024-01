Klaverjassen op Bonaire: ‘Niet met het mes op tafel’

Elke derde maandag van de maand speelt een groep van 20-24 mensen een potje klaverjassen in Trocadero. Volgens organisator Jolanda Strik gaat het er fanatiek aan toe, maar wordt er niet ‘met het mes op tafel’ gespeeld.

,,We hebben een groep van 40-45 personen, die eens in de zoveel tijd gezellig komt klaverjassen. Van deze groep zie ik gemiddeld ongeveer 20 à 24 man op elke derde maandag van de maand”, aldus Jolanda Strik. De organisator organiseert al vanaf 2019 de gezellige avonden. ,,Deelnemers betalen per keer 7,50 dollar. Hiervoor kopen wij wat hapjes. Van de rest van het geld halen we leuke prijzen. Zo kan de winnaar bijvoorbeeld dineren bij It Rains Fishes”, aldus Strik.

Terugkeer naar Trocadero

De groep fanatiekelingen speelden tot voor kort altijd in het restaurant van Beer en Burgers. Omdat het hier te druk werd verplaatsen de deelnemers waar de gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 75 zit, naar Trocadero. Volgens Strik een mooie ontwikkeling: ,,Vroeger speelden we ook in Trocadero. Toen heette het restaurant nog City Café. Dat we nu weer teruggaan naar de oude locatie, vind ik heel leuk”.

Plezier maken

In drie verschillende rondes, krijgen de deelnemers een verschillende partner aangewezen. Fanatiek wordt er gespeeld. En uiteindelijk komt er dus ook een winnaar. Toch gaat het volgens Strik ook vooral om het plezier van het spel: ,,We hebben een grote groep. Nieuwe leden blijven altijd welkom. Ook vakantiegangers mogen eens langskomen. Iedereen doet zijn best als we aan het spelen zijn. Er wordt fanatiek gespeeld. Maar uiteindelijk spelen we hier niet met het mes op tafel”.

Elke derde maandag van de maand wordt er gespeeld. De deelnemers verzamelen om 19.15 uur, waarna de eerste kaart stipt om 19.30 uur op tafel wordt gelegd. Wil jij ook eens meedoen? Meld je dan aan bij de organisator Jolanda Strik klaverjassenbonaire@gmail.com.