Matige opkomst bij Greenpeace-actie Bonaire

KRALENDIJK – Gisteren verzamelde zich een niet al te grote groep mensen het strand van Te Amo Beach, waar een manifestatie in werd georganiseerd onder de naam “Pueblo riba pia”. Met de actie wil de lokale afdeling van Greenpeace dat er concrete actie wordt ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering voor eilanden zoals Bonaire te mitigeren.

Hoewel agenten van het Korps Politie Bonaire aanwezig waren om de manifestatie in goede banen te leiden was dat, gezien de relatief lage opkomst, eigenlijk niet nodig.

Greenpeace Bonaire heeft zijn hoop op concrete actie vooral gevestigd op Nederland, dat de middelen heeft om grootschalige actie te ondernemen.

“Er worden veel mooie woorden worden gesproken, maar er is nog maar weinig concrete actie. Pas in 2050 staat er concrete actie gepland en dan is het al veel te laat”, zegt Onnie Emerenciana namens Greenpeace Bonaire.

Onder water

Emerenciana spreekt de vrees uit dat als het zuidelijke deel van Bonaire onder water komt te staan door een stijgende zeespiegel, dit iedereen op het eiland zal raken. Emerenciana doelt hiermee op de voorspelling van bepaalde wetenschappers dat tot wel éénvijfde deel van het eiland onder water zou kunnen verdwijnen.

“We zien ook nu al een grote sterfte onder ons koraal. En juist dat is wat toeristen aantrekt en waarmee we ons brood kunnen verdienen”.

Volgens Emerenciana en andere sprekers moet er daarom nu actie worden ondernomen en niet op de langere termijn.