Dronken bestuurder veroorzaakt schade aan politieauto

KRALENDIJK – Op zondag 7 januari, omstreeks 20:50 uur, werd een 43-jarige man aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De man slingerde over de Kaya Ing. R. Statius van Eps richting Belnem.

De politie die uit tegenovergestelde richting reed, probeerde een frontale aanrijding te voorkomen, maar de man raakte met zijn voertuig de zijspiegel van het dienstvoertuig en zette de vlucht voort. Na een achtervolging werd de bestuurder gestopt en bleek hij onder invloed te zijn. Hij werd naar het politiebureau gebracht, waar een ademanalyse resulteerde in de aanhouding voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs werd ingevorderd op basis van de testresultaten.

Op maandag 8 januari, rond 02:00 uur, vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador N. Debrot. De bestuurder van een personenauto, reizend van Playa naar Hato, verloor hoogstwaarschijnlijk door hoge snelheid de controle in een bocht en botste tegen een pilaar. Het lange remspoor op het wegdek duidde op een aanzienlijke snelheid van het voertuig. Een blaastest, afgenomen bij de bestuurder, wees uit dat hij onder invloed van alcohol was. Ondanks zijn verwondingen, die medische behandeling vereisten en waarvoor hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd, is de bestuurder niet aangehouden voor rijden onder invloed. Later werd ontdekt dat hij geen geldig rijbewijs kon tonen, wat resulteerde in een boete wegens rijden zonder rijbewijs.