Voormalig 538 Radio DJ Wietze de Jager blij met verhuizing naar Bonaire

KRALENDIJK- De collega’s van de Nederlandse nieuwssite NU.nl melden dat voormalig Radio 538 DJ Wietze de Jager me zijn gezin is verhuisd naar Bonaire.

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat hij niet langer te horen zal zijn op Radio 538 vanwege zijn verhuizing naar het eiland.

Vorig jaar stopte de DJ al met zijn ochtendshow bij de zender, omdat het lastig te combineren zou zijn met zijn gezinsleven.

De voormalige radio-dj benadrukt dat de verhuizing op dit moment als een positieve stap voelt. “Wie weet denken we er over een paar maanden heel anders over, maar dit uitzicht gaat voorlopig nog niet vervelen, denk ik”, zegt De Jager op zijn Instagram account.

Inzet

Recent deelde De Jager via Instagram al een foto waarop te zien is dat hij en zijn vrouw, Lieke Veld, naar Bonaire zijn vertrokken. Radio 538 bedankte hem toen voor zijn langdurige inzet.