Vacature Officemanager

Bonlab zoekt een officemanager die vernieuwing kan brengen!

Ben je graag de spil in een dynamische werkomgeving? Ben jij altijd op zoek hoe iets digitaler en slimmer kan? Bonlab zoekt een officemanager/transitie-ondersteuner die een jaar lang aan de transitie die Bonlab moet ondergaan, wil bijdragen en een enthousiaste kartrekker kan zijn!

Wie zoeken wij?

Een officemanager/transitie-ondersteuner met minimaal een afgeronde MBO4 opleiding en bij voorkeur een hbo-werk- en -denkniveau in de richtingen facilitair, bestuur- of bedrijfskunde of office-management. Je hebt al 2 tot 4 jaar relevante werkervaring opgedaan.

Het komende jaar zal gericht zijn op het verbeteren en digitaliseren van processen van de werkzaamheden binnen de huidige officemanager- functie en ondersteuning bij veranderingen die binnen Bonlab plaats moeten vinden. Deze verbeterprojecten kun je zelfstandig uitvoeren.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het dagelijks ondersteunen van de directeur, het facilitair beheer en HR-ondersteuning. Een greep uit je werkzaamheden: Secretaris bij (bestuurlijke) vergaderingen van de directeur en regie op de acties die daaruit voorkomenIntroductie van nieuwe medewerkers, regie op de plannings- en beoordelingsscyclus, zicht houden op contracten en beheer bij verzuim of ziekte. Je bent de facilitair beheerder zodat alles in het pand en bij het uitvoeren van het laboratorium werk goed blijft lopen. Bestellingen, beheer van het kantoor, afvoeren van medische producten zijn een aantal taken die hieronder vallen.

Je draagt met jouw expertise bij aan de doorontwikkeling van Bonlab.

Vaardigheden waarover je beschikt zijn: daadkracht, flexibiliteit, innovatief, samenwerkings- en resultaatgericht. Tot slot beschik je over zeer goede digitale vaardigheden wat betreft generieke kantoorapplicaties.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een laboratorium in ontwikkeling met een divers team aan professionals.

Wij bieden een gedreven team in opbouw dat kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid voorop stelt en nieuwe producten wil ontwikkelen.

Wij bieden een jaarcontract. Gedurende dit jaar wordt bekeken of en in welke vorm deze functie blijft bestaan.

Een 39,5-urige werkweek en goede secundaire voorwaarden.

De salarisindicatie tussen $2753,- en $3725,- bruto per maand (afhankelijk van je ervaring).

Geïnteresseerd? Stuur je CV én motivatiebrief uiterlijk 23 januari 2024 naar bonlab@bonairelab.org. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Suzan Wermers via bonlab@bonairelab.org of +599 7019560.