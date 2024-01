Geen overlevenden bij vliegtuigcrash Bequia

KINGSTOWN – Er zijn vier mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk op het eiland Bequia, onderdeel van de Caribische eilandengroep St. Vincent & the Grenadines.

Het kleine toestel steeg donderdag kort na het middaguur op uit Bequia met bestemming St. Lucia, om luttele minuten daarna in zee te storten.

Aan boord waren de lokaal woonachtige eigenaar en piloot van het toestel als ook een Amerikaanse toerist van 51 jaar oud, met zijn twee dochters van respectievelijk 13 en 11 jaar oud.

Er is nog geen informatie over de oorzaak van het ongeluk, maar toeschouwers meldden bij het opstijgen sputterende geluiden te hebben gehoord bij het toestel. Na een poging toch hoogte te winnen, stortte het toestel vlak voor de kust loodrecht in zee.

Duikers konden niet anders doen dan de vier stoffelijke overschotten bergen, die werden overgedragen aan de toegesnelde kustwacht.