Fundashon Mariadal wint rechtszaak tegen Clark Abraham

KRALENDIJK – Fundashon Mariadal heeft in een zakelijk geschil een rechtszaak gewonnen die het had aangespannen tegen PDB-leider en huidig gedeputeerde Clark Abraham.

Het gaat om een civiel-rechterlijke zaak, waarbij Fundashon Mariadal spullen kocht bij een bedrijf van Abraham die maar deels, dan wel te laat werden geleverd. Hoewel Abraham aanstuurde op een minnelijke schikking, daagde Mariadal Abraham voor de rechter en won de zaak. Abraham dient daardoor ruim 17.000 dollar terug te betalen aan de Stichting, vermeerderd met wettelijk rente.

Hoewel Abraham in gesprek met Bonaire.nu het vonnis bevestigt, geeft de politicus tegelijkertijd aan er inhoudelijk eigenlijk niet te veel over kwijt te willen. “Zoals van mij verwacht mag worden, zal ik uitvoering geven aan het vonnis, waarmee dit dossier voor mij is afgesloten. Voor het overige heb ik geen behoefte aan het geven commentaar op dit geschil dat zich in de zakelijke en niet in de politieke of bestuurlijke arena heeft afgespeeld”, aldus Abraham.