BC Bonaire: Ook geen voorstander van minder grote ontwikkeling Plantage Bolivia

KRALENDIJK – Het bestuurscollege is ook geen voorstander van een minder grote ontwikkeling op de voormalige Plantage Bolivia, eigendom van Bonaire Properties van de vermogende familie Breemhaar.

Dat verduidelijkte gedeputeerde Clark Abraham afgelopen vrijdag op de wekelijks persconferentie van het College. Een week eerder had het BC aangegeven dat de plannen, zoals die tot nog toe zijn gepresenteerd, niet stroken met de visie en de ambities van het zittende bestuurscollege.

Sommige media maakten hieruit op dat het College zich wel kon vinden in andere, meer kleinschalige ontwikkeling van het gebied. “Die interpretatie klopt niet”, zegt Abraham. Onder meer had Abraham gezegd wel open te staan voor andersoortige plannen van de ondernemersfamilie. “Maar daarbij doelden wij op plannen -bijvoorbeeld voor sociale woningbouw- elders op het eiland, maar niet in het bewuste gebied”, aldus de gedeputeerde.

Overleg

Abraham herhaalde nogmaals dat de bespreking met Bonaire Properties recent van start zijn gegaan, maar dat daar op dit moment nog weinig inhoudelijke mededelingen over kunnen worden gedaan.

“Wij respecteren als college de rechten van alle burgers om tenminste gehoord te worden. En wij zijn ook bereid met projectontwikkelaars om tafel te gaan zitten en naar hen te luisteren om te bekijken wat er mogelijk is, waar dat mogelijk is en hoe dat mogelijk is”, aldus Abraham, die daarbij benadrukt dat een eventuele impact op de natuur van het eiland een belangrijke overweging is, om al dan niet in te stemmen met bepaalde plannen van ontwikkelaars op het eiland.