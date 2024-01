Draagkracht van eiland moet leidend zijn bij discussie over toekomst toerisme op Bonaire

KRALENDIJK – Volgens gedeputeerde Clark Abraham van Economie en Toerisme moet het zogenaamde carrying capacity van Bonaire leidend zijn bij het bepalen van de richting van het toerisme op het eiland.

Abraham maakte zijn opmerkingen afgelopen vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie van het bestuurscollege. De gedeputeerde maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van een artikel, onder meer in Bonaire.nu, waaruit blijkt dat het komend jaar meer cruiseschepen dan ooit het eiland zullen aandoen.

Hoewel Abraham aangaf dat de projecties en de genoemde cijfers correct waren, vond hij het wel vervelend dat de verstrekte informatie het een bepaald beeld oproept. “Laat ik duidelijk zeggen dat dat niet komt door ander beleid dat door dit BC is ingezet. Ten eerste lag het aantal bezoeken van cruiseschepen grotendeels al vast, vóór het aantreden van dit college, dus daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Maar nog belangrijker is dat dit College wil dat er een bredere discussie plaatsvindt over de ontwikkeling van het toerisme”.

De toerismegedeputeerde zegt dat het dan vooral gaat om het Engelse begrip ‘carrying capacity”, ofwel de draagkracht van het eiland. “De centrale vraag is hoeveel toeristen we tegelijkertijd kunnen bedienen als eiland, even daargelaten of ze met een cruiseschip aankomen, of met het vliegtuig. We hebben betere en concrete cijfers nodig om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van het toerisme minder positieve ervaringen met zich meebrengt”.

Kijken naar alles

Abraham benadrukte in antwoord op vragen van de pers verder dat het bestuurscollege niet alleen wil kijken naar de impact van het cruisetoerisme op het eiland, ook niet als het gaat om een negatieve impact op het milieu. “Vliegtuigen vervuilen ook. Als we kijken naar de impact van toerisme op ons eiland, moeten we kijken naar alle vormen van toerisme op het en niet alleen naar cruiseschepen of cruisepassagiers”.

Head Tax

De gedeputeerde verwees ook geluiden als zou de verhoging van de zogenaamde Head Tax niet zijn doorgevoerd. “De Head Tax is wel degelijk verhoogd. Wat het BC heeft aangehouden is het innen van een aanvullende 10 dollar voor het gebruik van de milieuparken”. Het BC wil ook een meer fundamentele bezinning over hoe er met de toeristenbelasting, nu de Visitor Entry Tax (VET) wordt omgegaan.