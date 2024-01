Bestuurscollege wil diepgaander analyse van cijfers cruisetoerisme Bonaire 

KRALENDIJK – Het bestuurscollege vindt een betere en met name diepgaander analyse nodig als het gaat om de ontwikkeling van het cruisetoerisme op het eiland.

Dat werd duidelijk tijdens de wekelijkse persconferentie van het bestuurscollege op vrijdag. Gedeputeerde Abraham zei dat alleen het verstrekken informatie over het totale aantal cruiseschepen dat het eiland in een bepaald jaar aandoet weinig echt bruikbare inzichten oplevert.

Zo wil Abraham weten wanneer de cruisesschepen het eiland aandoen en ook wat de capaciteit van de cruiseschepen is. Abraham merkte ook op dat een groei in het aantal cruiseschepen deels voorkomt uit het feit cruiseschepen er nu bewust voor kiezen het eiland ook in het laagseizoen aan te doen.

“Meer cruiseschepen betekent niet per definitie meer congestie, of dat meerdere schepen tegelijk het eiland aan zullen doen”, aldus Abraham.

Abraham wijst ook op het feit dat een betere spreiding in principe gunstig is voor iedereen. “Zeker ook voor hen die in deze industrie werkzaam zijn”.

Havenkantoor

De door het bestuurscollege gewenste analyse zal onder meer samen met het Havenkantoor worden uitgevoerd. Het Havenkantoor houdt zich niet alleen bezig met het bijhouden van boekingen en statistieken van het cruisetoerisme, maar is verantwoordelijk voor het gehele beheer van de haven en de pieren, inclusief bijvoorbeeld vracht- en containerschepen.