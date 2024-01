Het weerbericht van Bonaire zegt dat ook komende week, een gemengde week kan worden. Regen en zon laten zich zien. De wind komt uit het oosten, is matig maar zal later deze week meer aantrekken.

Met gemiddelde temperaturen van 25 tot 31 graden is het prachtig weer in Bonaire. De zon is volop te zien. De kans op het vallen van een lokale bui is aanwezig. De wind is matig met snelheden tussen de 10 en 15 knopen. Deze loopt gedurende de week op. Op vrijdag is de wind krachtig.