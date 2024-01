Vuilnisophaal particulieren Bonaire wordt per 1 januari fractioneel duurder

KRALENDIJK – De vuilnisophaaldienst van Selibon wordt voor particulieren een klein stukje duurder. In een publicatie op haar Facebookpagina laat de afvalverwerker weten dat vanaf 1 januari 2024 per maand 30 cent meer in rekening zal worden gebracht voor het ophalen van vuilnis bij particuliere huishoudens. Het tarief gaat daarmee 14 dollar en 80 cent per maand bedragen.

De eerste container van 240 liter (Kliko) blijft gratis voor huishoudens, maar voor het hebben van een tweede container moet vanaf 1 januari 12,95 (exclusief ABB) per extra container worden betaald. Het legen van de eerste container blijft inbegrepen bij het basistarief. Voor elke volgende container wordt bij huishoudens echter een aanvullende bedrag van 9 dollar en 25 cent (exclusief ABB) per week in rekening gebracht.

Het ophalen van vuilnis bij bedrijven gaat vanaf 1 januari 12 dollar en 70 cent per maand kosten.