Bestuurscollege Bonaire wil voorrang geven aan lokale ondernemers bij inkoop van goederen en diensten 

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van Bonaire, gesteund door de PDB, M21 de Fractie Vrolijk willen een inkoop- en aanbestedingsbeleid dat in het voordeel is van lokale, op Bonaire gevestigde ondernemingen.

Dat bleek vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie van het BC, naar aanleiding van vragen van Bonaire.nu. Recent voerde Bonaire.nu in samenwerking met adviesbureau Linkels & Partners een onderzoek uit waarbij maar 15% van deelnemende ondernemers aangaf te ervaren dat de overheden op het eiland actief streven naar het inkopen van producten of diensten bij lokale aanbieders.

Zowel gedeputeerde van Economie, Clark Abraham, als gedeputeerde van Sociale Zaken, Nina den Heyer benadrukten de waarde dat het BC hecht aan lokaal inkopen of aanbesteden. “Ik kan de ondernemers niet anders dan gelijk geven. Er is bij het Openbaar Lichaam geen vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid”. Abraham gaf aan dat het één van de prioriteiten van het bestuurscollege is om bij inkoop van diensten en producten allereerst naar de ondernemers op het eiland te kijken. “Zij dragen bij aan de economie, zij betalen belasting en zij investeren hun winsten hier op het eiland”, aldus Abraham.

Aanbod

Gedeputeerde Den Heyer sluit zich aan bij de woorden van collega-gedeputeerde Abraham. “We moeten eerlijk zijn en constateren dat het overheidsapparaat hier nog duidelijk in moet groeien. We moeten als lokale overheid beseffen dat er lokale aanbieders zijn en dat, vóór dat buiten het eiland wordt ingekocht of aanbesteed, eerst lokaal moet worden gekeken”. Ook zegt Den Heyer dat Bonaire zich de afgelopen jaren aanzienlijk ontwikkeld heeft en de situatie niet meer zo is als vroeger. “Er is hier veel meer te koop dan wat sommige mensen denken. We hebben echt goede lokale professionals en we moeten ook investeren in onze lokale professionals”.

Rijksdienst

Hoewel Abraham allereerst gaat over de aanbestedingen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), liet hij merken ook een mening te hebben over het aanbestedingsbeleid van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Uit het onderzoek van Linkels & Partners blijkt onder meer dat ook de RCN niet goed scoort, als het gaat om het lokaal inkopen van goederen en diensten.

“Ik vind het geen goede zaak als met belastingen die op Bonaire worden geïnd, vervolgens werk in Nederland wordt aanbesteed volgens de Nederlandse of zelfs Europese Inkoop- en aanbestedingsregels”. Volgens Abraham vergroot die werkwijze de kans dat Nederlandse of Europese aanbieders eerder in aanmerking komen dan lokale ondernemers, ook al gaat het om werk dat op de eilanden moet worden uitgevoerd. Het gaat namelijk om zeer complexe regels, waarmee lokale ondernemers weinig tot geen ervaring hebben.

Kritiek

Er is al enige tijd een groeiende kritiek op ondernemers van buiten het eiland die op Bonaire actief diensten en producten aanbieden, zonder op het eiland geregistreerd te zijn, daar belasting te betalen of lokaal investeren. Dit wordt door veel ondernemers ervaren als oneerlijke concurrentie.