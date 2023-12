Gedeputeerde Den Heyer verontwaardigd over vernielingen bij toilet Parke Patun Saragoza

KRALENDIJK- Gedeputeerde Nina Den Heyer is boos en teleurgesteld over een vernielde wasbak in het openbaar toilet in het Parke Patun Saragoza. Dat zei de gedeputeerde op vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie.

Het is volgens Den Heyer ook niet de eerste keer dat de vernielingen plaatsvinden. “Ik vind dit bijzonder treurig, want het is niet alleen iets van het Openbaar Lichaam, maar van ons allemaal. Als dit soort dingen stuk wordt gemaakt, hebben we er ook geen plezier van”.

Zonde

De gedeputeerde gaf ook aan het zonde te vinden van het geld. “Als we geld moeten uitgeven aan het repareren van zaken die moedwillig zijn stuk gemaakt, kunnen we het ook automatisch niet aan iets anders uitgeven.”