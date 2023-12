Bonaire Friends Programma eert toegewijde toerisme-ambassadeurs

KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft recentelijk individuen geëerd in het kader van het Bonaire Friends Programma voor hun substantiële bijdragen aan de toeristische sector van het eiland. Dit initiatief erkent personen die zich onderscheiden door hun uitzonderlijke toewijding en gastvrijheid. De TCB benadrukt het belang van deze individuen en hun rol in het versterken van de reputatie van Bonaire als een gastvrije en authentieke toeristische bestemming.

Ginella Martinus

Ginella staat synoniem voor uitstekende service en een geweldige persoonlijkheid. Haar inzet om een onvergetelijke vakantie-ervaring te garanderen wordt goed opgemerkt en gewaardeerd. Ginella gaat steeds een stapje verder om aan de behoeften van elke bezoeker te voldoen. Haar aanstekelijke glimlach en uitgebreide kennis van Bonaire dragen bij aan het warme welkom voor de gasten.

Joan Obispo

Joan’s toewijding aan het behoud van de ongerepte natuur van Bonaire is werkelijk prijzenswaardig. “Joan heeft mijn vrouw en mij laten zien hoe geweldig de Bonairiaanse bevolking is en heeft de hele week goed voor ons en onze hele groep gezorgd.” Ze blinkt niet alleen uit in het geven van duikoriëntatie, maar promoot ook actief beleid zoals het “Rood, Oranje, Groen” systeem voor het behoud van riffen. Haar klantenservice, haar opvatting van wat hard werken is en haar oprechte passie voor het welzijn van het eiland zijn voorbeelden van het soort medewerker waar elk bedrijf van droomt.

Emma Sint Jago

Emma en haar vrienden en vriendinnen zijn uitstekende gastheren en gastvrouwen die met enthousiasme en respect over het rijke culturele erfgoed van het Chich’i Tan huis kunnen vertellen. Hun verhalen en muzikale optredens met hun muziek- en zanggroep Tutti Frutti bieden een boeiende inkijk in de geschiedenis en tradities van Bonaire en laten bezoekers betoverd achter.

Baukje Wassenaar

Baukje blinkt niet alleen uit als duikinstructrice, maar breidt ook haar gastvrijheid uit door waardevolle aanbevelingen te doen voor het verkennen van het eiland. Haar geduld en bereidheid om talloze vragen te beantwoorden, verbeteren op schitterende wijze de ervaring van de bezoekers die ons eiland voor de eerste keer bezoeken. Haar warme welkom en begeleiding hebben een onuitwisbare stempel op Bonaire gedrukt.

Valerie

Valerie’s snelle denkvermogen en toewijding kwamen te hulp toen een van onze bezoekers een probleem met zijn bagage ondervond. Ze hielp onvermoeibaar om contact op te nemen met de luchthaven en ervoor te zorgen dat de benodigde medicijnen uit de zoekgeraakte tas werden gehaald. Haar snelle acties hebben van haar een echte redder in nood gemaakt.

Martijn en Sabine

Martijn en Sabine zorgen voor een warm welkom op Bonaire en delen een schat aan tips en aanbevelingen voor het verkennen van de wonderen van het eiland. Hun gezellige en uitnodigende gastvrijheid zorgt ervoor dat bezoekers zich direct thuis voelen en hun waardevolle suggesties zorgen ervoor dat iedere bezoeker de schoonheid die Bonaire te bieden heeft ten volle kan ervaren.

Jamie Erkelens

Jamie’s aanwezigheid bij Mezze is ronduit uitzonderlijk. Ze straalt warmte, vriendelijkheid en gastvrijheid uit en creëert daardoor een onvergetelijke eetervaring. Haar aandacht voor detail, persoonlijke service en attentheid, zoals het personaliseren van meeneempakketten en het onthouden van terugkerende gasten, maken haar tot een echte ambassadeur van Bonaire en een juweeltje om te koesteren.

Esperanza Sanches – 1 december 2023

Esperanza, al ruim 29 jaar woonachtig op Bonaire, vertegenwoordigt de vriendelijkheid en warmte van de inwoners van Bonaire. De ervaring van onze gasten wordt enorm vergroot door haar attente bediening bij Sunset Restaurant en haar adviezen over ons eiland. Haar deskundigheid en gastvrije houding maken een blijvende indruk op onze bezoekers.

Israël Gil – 8 december 2023

Israëls talent als filmmaker en fotograaf en zijn passie voor het laten zien van de natuurlijke wonderen van Bonaire, zowel boven als onder het wateroppervlak, zijn werkelijk opmerkelijk. Zijn bereidheid om verborgen juweeltjes op het eiland te delen, zowel op het land als onder water, voegt een extra dosis opwinding toe aan de reis van elke bezoeker.

Artie de Vries – 15 december 2023

De onbaatzuchtige toewijding van de heer Artie aan verschillende vrijwilligersactiviteiten, waaronder het behoud van mangroves, het helpen van mensen in nood, het schoonmaken van de kust, het behoud van monumenten en meer, toont zijn toewijding aan het welzijn van Bonaire en wordt opgemerkt door onze bezoekers. Zijn veelzijdige bijdragen zijn van grote invloed op de samenleving van het eiland.

Rick Aguilar – 22 december 2023

Rick is een fervent pleitbezorger voor het behoud van de kwetsbare rifsystemen van Bonaire. Zijn niet aflatende inzet voor het behoud van de duikplekken van het eiland is werkelijk prijzenswaardig. Zijn inspanningen vinden weerklank bij collega-duikers en liefhebbers van de zee in Californië, wat het belang van het beschermen van deze natuurlijke schatten versterkt.

Alberto – 29 december 2023

Alberto’s vriendelijkheid kwam duidelijk naar voren toen hij zijn uiterste best deed om een bezoeker te helpen wiens sleutels in de kofferbak van zijn huurauto waren opgesloten. Zijn bereidheid om vervoer te regelen om een reservesleutel op te halen en voortdurende steun aan te bieden, is een voorbeeld van het echte gemeenschapsgevoel dat op Bonaire te vinden is.

Deze mensen, samen met anderen, vormen het hart van het Bonaire Friends Programma en vertegenwoordigen de vriendelijke, menselijke aard van Bonaire.

Naast het vieren van deze bijzondere individuen, nodigen we bezoekers uit om hun eigen opmerkelijke verhalen te delen met de lokale gemeenschap op de speciale Bonaire Friends pagina op https://bonaireisland.com/bonaire-friends.